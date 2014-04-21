В Австрии полицейские арестовали "самого глупого преступника" - СМИ

Полицейские Зальцбурга арестовали "самого глупого преступника" - такое прозвище ему дала пресса.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Австрийское радио и телевидение (ERF), 59-летний немец обратился в один из полицейских участков Зальцбурга с просьбой уточнить, не находится ли он в розыске.

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Преступник был немедленно задержан и помещен в тюрьму в Зальцбурге.