В Ватикане завели ястреба для защиты голубей Папы

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на религиозное издание "Верить".

Ястреб прошел курс дрессировки в питомнике на севере Италии. В Ватикане опекать птицу поручено личной папской гвардии.

Читайте такжеНа голубей, выпущенных Папой Римским после молитвы за Украину, напал воронВсе эти меры приняты для того, чтобы не повторились больше эпизоды, когда выпущенные Папой голуби подвергались нападениям со стороны чаек, которые давно хозяйничают на площади Святого Петра.

26 января на глазах многотысячной толпы белые голуби, выпущенные вместе с Франциском детьми, были насмерть заклеваны чайками и воронами.