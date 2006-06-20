10 самых невероятных гибридов животных (ФОТО)

Собаковолк. Собаки и волки скрещиваются довольно свободно. Волк - это пугливое животное с особенным поведение и развитым охотничьим инстинктом. Челюсти у него гораздо мощнее, чем у собаки. Поведение гибридов волка и собаки непредсказуемо. Для того, чтобы приручить животное, обязательно нужна дрессировка.

Верблюлама. Это гибрид верблюда и ламы. Рождаются на свет в результате искусственного оплодотворение, поскольку различие размеров животных не допускает естественного размножения. У верблюламы обычно короткие уши и длинный хвост, как у верблюда, но раздвоенное копыто, как у ламы. И главное – у верблюлам отсутствует горб.

Гибридный фазан. Получается в результате скрещивания золотого фазана (Chrysolophus pictus) с алмазным фазаном (Chrysolophus amherstiae) и имеет уникальный цвет оперения.

Зеброиды. Получаются в результате скрещивание зебры с лошадью, ослом или пони. Зеброидов предпочитают обычным зебрам по практическим соображениям, например, на них гораздо удобнее ездить верхом. Однако характер зеброидов более непредсказуем и с ними тяжело справиться. К тому же гибридные зебры крайне редко выживают больше нескольких дней, так как рождаются болезненными и недоразвитыми. Но, к примеру, "зебросел", родившийся в августе 2003 года в японском зоопарке, был здоров, хотя и не сможет иметь потомства.

Косаткодельфин.Это редкий гибрид дельфина семейства афалина и малой черной косатки. В неволе живут всего два экземпляра – в морском парке на Гавайях. Размеры косаткодельфина представляют собой нечто среднее между размерами исходных видов. Первым гибридом стал косаткодельфин по кличке Кекаималу. Его помесь видна даже по зубам: у афалины - 88 зубов, у косатки - 44, а у Кекаималу - 66.

Левопард – это результат скрещивание самца леопарда с самкой льва. Голова животного похожа на голову льва, в то время как остальное тело больше напоминает леопарда. По размерам левопарды крупнее обычных леопардов, они любят карабкаться по деревьям и плескаться в воде.

Лигр - это помесь самца льва и самки тигра, в то время как тигролев - это помесь самца тигра и самки льва. Лигры являются самыми крупными из семейства кошачьих в мире. Тигрольвы, наоборот, имеют склонность к карликовости и обычно по размерам меньше своих родителей. Самцы лигров и тигрольвов бесплодны, в то время как самки порой могут приносить потомство. В американском Институте охраняемых и редких видов в Майами, например, живет лигр по кличке Геркулес, высота которого составляет 3 м. В зоопарках России также есть свои лигры. Так зимой 2004 года в Новосибирском зоопарке родились двое "лигров".

Полярный гризли это помесь медведя гризли с полярным медведем. Несмотря на генетическую схожесть, на природе эти два вида избегают друг друга. Недавно американские охотники застрелили в Канаде медведя, который оказался первым обнаруженным в диких условиях гибридом гризли и полярного медведя.

Свинья из железного века - домашние свиньи темворской породы скрещиваются с диким боровом и получается так называемые свиньи из железного века. Эти гибриды более ручные, чем дикий боров, но не такие податливые как домашние свиньи. Обычно мясо этих животных идет на изготовление специальных сортов мясных изделий.

Гибриды гибридов. Речь идет о помесях между самцом тигра и самкой лигра/тигрольва или самцом льва и самкой лигра/тигрольва. Напомним, что самки лигра и тигрольва могут давать потомство. Такие гибриды второго уровня чрезвычайно редки и находятся главным образом в частной собственности.

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