Английские заключенные через интернет составляют рейтинг тюрем

Осужденные оценивают условия проживания в тюрьмах с помощью популярного туристического сервиса TripAdvisor, а также оставляют свои отзывы на Google Maps, передает Зеркало недели со ссылкой на The Daily Mail.

Заключенные составляют целые собственные рейтинги комфортности тюрем.

Один из бывших узников тюрьмы Pentonville на севере Лондона утверждает, что там "прекрасная атмосфера, удобные кровати, отзывчивые сокамерники и вкусная еда". Мужчина оценил условия в этой тюрьме "на отлично".

Тюрьму HMP Belmarsh на юге Лондона "жители" описывают так: "Очень современный отель в двух шагах от реки", "Очень интересное место, где можно встретить многих героев новостей".

А один осужденный из тюрьмы Wandsworth оставил отзыв в Google: "Достаточно удобное месторасположение, в центре города. Вряд ли где-то найдешь место с такими условиями проживания за такую ​​скромную плату. Это место становится все более популярным, мне даже приходится бороться с другими желающими за возможность проживания здесь. Бывает так, что кто-то в последнюю минуту перехватывает у тебя бронь". Впрочем, у заключенного есть одна жалоба - это "слишком мягкая пища, которую нельзя назвать питательной. Порции здесь довольно маленькие". "В целом, я бы дал этому отелю 4 звезды. Побывайте здесь - и вы не останетесь разочарованными", - отмечает житель тюрьмы.

А тюрьма Strangeways в Манчестере получила 5 звезд. Заключенный остался в восторге от пребывания и оставил такой отзыв: "Еда очень изысканная, а обслуживание номеров отличное. Условия проживания хорошие, но соседи громкие и неприятные, иногда бывают беспорядки".