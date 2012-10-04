В Японии гигантские шершни напали на школьников - 25 человек в больнице

11:13, 04 октября 2012
Курьёзы
2776 0

Инцидент произошел в префектуре Ямагути на западе Японии вблизи одной из местных школ. В результате "нападения" судзумебати, что дословно переводится как "воробей-пчела", были госпитализированы 25 человек. Большинство из них - старшеклассники. Также была госпитализирована женщина в возрасте около 70 лет.

Шершни отправили в больницу японских школьников, earthdenizen.net

Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести, передает РИА «Новости».

Судзумэбати или японский гигантский шершень внешне напоминает обыкновенную осу, но гораздо больших размеров, и обитает исключительно на японских островах. В редких случаях его размер достигает восьми сантиметров в длину. В большинстве своем размер туловища данного насекомого составляет около четырех-пяти сантиметров, размах его крыльев равен шести сантиметрам, что послужило причиной его японского названия - "воробей-пчела". В Японии его также называют "пчела-убийца".

Судзумэбати отличаются от многих подвидов своих сородичей особой агрессивностью, и зачастую нападают не только на улья обыкновенных медоносных пчел, но и на человека.

Укусы судзумэбати вызывают анафилактический шок и требуют немедленной госпитализации.

Ежегодно от укусов японских гигантских шершней в Стране восходящего солнца гибнет более 40 человек.

Кроме этого, судзумэбати являются настоящей катастрофой для местных пчеловодов, ведь всего один шершень данного вида способен всего за минуту убить до сорока пчел.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter