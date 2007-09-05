Киевская власть возьмется ”улучшать” Майдан Независимости

Главное управление градостроительства, архитектуры и дизайна Киева презентовало предложения по улучшению внешнего вида Майдана Независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, дизайн-предложения представил заместитель начальника этого управления Виктор ГЛЕБА сегодня на заседании рабочей группы по благоустройству центра города.

Главархитектура столицы предлагает, в первую очередь, провести ремонт и выкрасить “в единый терракотовый цвет», под черепицу, все крыши домов, которые размещены на Майдане Независимости, кроме Дома профсоюзов, который имеет плоскую крышу.

Предлагается убрать с главной площади города Лядские ворота, чтобы провести раскопки и открыть для киевлян смотровую площадку аутентичных остатков ворот.

Скульптуру Архангела Михаила предлагается перенести на центральный купол Майдана Независимости, если он будет сохранен, чтобы разместить «охранника Киева» на одной оси со стелой Независимости Украины.

Архитекторы также считают необходимым снять рекламные установки на крышах домов на Майдане Независимости, заменив их декоративными композициями светотехники. Предлагается модернизировать существующее электронное табло в Доме профсоюзов Украины и установить «куранты столицы» - часы с музыкальным сопровождением государственного гимна и других выдающихся музыкальных произведений патриотической тематики.

На месте барельефа серпа и молота на фасаде дома разместить электронный экран, на котором будут транслироваться события в Украине. Архитекторы также считают, что необходимо демонтировать устаревшее оборудование информационного экрана «Reinford» по улице Институтской, а на его месте разместить информационно-коммуникационную установку «столичный экран» для показа социальной рекламы и главных событий страны.

Кроме того, по убеждению архитекторов города, необходимо заменить ограждение Майдана со стороны улиц Институтской, Михайловской, Городецкого, использовав мотивы архитектурных деталей фасадов улицы Крещатик; модернизировать существующее художественное освещение Майдана Независимости; заменить существующие контейнеры для мусора декоративными урнами; демонтировать киоски и крытые летние площадки.

Возле Главпочтамта они предлагают высадить дополнительно хвойные деревья и установить 5-6 столиков для экспозиции флагов, штандартов, знаков отличия и других элементов государственной символики.

Сменить предлагается также и покрытие пешеходной части площади, в частности, покрыть ее новым типом качественной мостовой и тротуарных плит.

Дизайн предложения касается и обустройства подземного перехода на Майдане Независимости . В частности, перепрофилировать кафе-бистро под заведения торговли цветами, прессой и книгами и исключить продуктовый ассортимент товаров. На стенах архитекторы предлагают устроить тематические выставки «Киев сегодня» в специальных выставочных лайтбоксах.

В интервью журналистам В.ГЛЕБА подчеркнул, что представленные предложения - это не реконструкция Майдана Независимости, а только улучшение его вида. «Если на общественных слушаниях и на градостроительном совете будет принято решение о повторной реконструкции Майдана Независимости, то это другой вопрос», - сказал он.

В свою очередь заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила журналистам, что работы по обустройству Майдана будут проводиться не раньше начала следующего года, а сейчас рассматриваются только предложения, которые будут представлены на рассмотрение киевлян. В частности, по ее данным, общественные слушания планируется провести на эту тему в начале января 2008 года.