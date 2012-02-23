Индар: 70% акций перейдет в госсобственность

Пакет акций 70,7% украинского инсулинового завода «Индар» передается в государственную собственность. Остальное - почти 30% акций пакет - находится в собственности миноритарного акционера – польского фармацевтического концерна «Биотон».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении частного акционерного общества «Индар».

Как отмечается в сообщении, процесс передачи пакета в государственную собственность происходит в соответствии с решением Киевского апелляционного суда от 31 января 2012 г., которым оставлено в силе решение Хозяйственного суда города Киева от 19 сентября 2011 года о возвращении пакета акций предприятия в государственную собственность.

«Сегодня обеспечены все необходимые в таких случаях мероприятия со стороны служебных лиц предприятия как с целью скорейшей передачи акций в ГАК «Укрмедпром», так и с целью недопущения сбоев в работе предприятия. На сегодняшний день предприятие работает, выпуская препараты инсулина, с помощью которых обеспечивается любая из современных схем инсулинотерапии. Сегодня «Индар» обеспечивает инсулином половину людей с сахарным диабетом в Украине, нуждающихся по жизненным показаниям в ежедневном его введении», - отмечается в сообщении.

При этом в заявлении отмечается, что «полгода назад экс-директор завода Алексей ЛАЗАРЕВ был освобожден за неэффективное управление заводом. Поэтому сегодня любые попытки бывшего руководства завода во главе с А.ЛАЗАРЕВЫМ якобы спасти «Индар», являются попытками вернуть свои должности, утраченные вследствие неэффективного управления предприятием».

«Кроме того,, - говорится в заявлении, - такая дезинформация негативным образом влияет как на всю отечественную медицинскую отрасль, так и на фондовый рынок Украины. Внутренние расследования на заводе «Индар» обнаружили ряд правонарушений со стороны бывшего руководства, информация о которых уже передана в правоохранительные органы».

Авторы заявления также обращаются «к экспертному содружеству, специалистам-эндокринологам, средствам массовой информации, объединений людей, больных диабетом, с просьбой давать надлежащую оценку действиям бывшего руководителя и информации, от него исходящую».

*** Частное акционерное общество «По производству инсулинов «Индар» - это современное предприятие фармацевтической отрасли, производящее высококачественные лекарственные средства. Завод «Индар» является единственным в Украине и одним из немногих в мире предприятием, которое осуществляет полный цикл производства инсулина, - от субстанции к готовым лечебным формам. Предприятие занимает 6-е место по объему производства среди всех ведущих фармацевтических компаний Украины. ЧАО «По производству инсулинов Индар» одним из первых среди фармацевтических предприятий Украины подтвердило соответствие своего производства общепринятым в мировой практике требованиям к производству фармацевтической продукции - предприятие получило Национальный сертификат GМР.

31 января с.г. Киевский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением оставил в силе решение суда первой инстанции о возвращении незаконно отчужденных акций ЗАО «Индар» государству.