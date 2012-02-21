В Днепропетровске к приезду Януковича косят траву под снегом

Накануне визита Президента Виктора Януковича в Днепропетровск городские коммунальные службы проводят нетипичные для зимы мероприятия по благоустройству. Об этом сообщает ТСН.

Очевидцы рассказывают, что на Набережной Заводской напротив "Ледовой арены" коммунальщики косами скашивают прошлогоднюю траву, которая выглядывает из-под снега. Также, на той же Набережной Заводской, несмотря на снегопад и гололед, коммунальные службы латают дорогу. Для этого они выдувают из ям воду и засыпают их смесью щебня и битума, который утрамбовывают миникатком.

Во время визита по случаю празднования 80-летия Днепропетровской области Янукович должен побывать на открытии новой "Ледовой арены", расположенной на Набережной Заводской.