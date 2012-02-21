Зачем Путин так настойчиво навязывает Украине ЗСТ со странами СНГ

На предложение России предоставить 10% скидку на газ для Украины, озвученное председателем Государственной думы РФ Сергеем НАРЫШКИНЫМ во время визита в Киев 20 февраля, украинская власть ответила отказом. Такое мнение высказал LB.uaэксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА, отметив, что в ближайшее время не стоит ожидать потепления в украинско-российских отношениях.

«К сожалению, можно констатировать, что отношения руководства Российской Федерации и Украины остаются непрозрачными. Особенно это касается газовых вопросов. В этом смысле визит С.НАРЫШКИНА в Киев ничем не удивил, - отметил В.ЗАСТАВА. - Если же попытаться собрать информационные осколки о визите председателя Госдумы РФ и его переговорах с украинскими чиновниками, то получится следующее: Москва предложила Украине 10% скидку на поставляемый газ в обмен на синхронную ратификацию Договора о создании ЗСТ со странами СНГ. Можно предположить, что создание ЗСТ является одним из элементов избирательной кампании Владимира ПУТИНА. Украинская сторона «услышала» предложение российских коллег и ответила отказом, который озвучил глава фракции Партии регионов в парламенте Александр ЕФРЕМОВ».

Эксперт Института Горшенина также считает, что в ближайшее время не стоит ожидать потепления в украинско-российских отношениях: «Из открытых источников, а также по информации наших российских коллег можно сделать вывод о том, что видимая напряженность в отношениях Киева и Москвы только нарастает».