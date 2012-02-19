В Чернигове проведут фестиваль романтики

В Черниговском городском совете презентована концепция фестиваля романтики, любви и красоты «Romantik. Chernihiv Fest», который впервые пройдет в конце мая этого года.

Как сообщила во время пресс-конференции заместитель городского председателя Анна РОМАНОВА, фестиваль предусматривает ряд мероприятий, которые ориентированы на представителей разных поколений. В частности, планируется на центральной Красной площади города развернуть самое больше сине-желтое сердце с многочисленными признаниями в любви, которые организаторы начали собирать уже сегодня. Кроме того, инициаторы фестиваля планируют удивить гостей самым массовым выполнением вальса в единой хореографической постановке. Также среди анонсированных мероприятий – парад женихов, выставка-ярмарка свадебной атрибутики, конкурс красоты для участниц из городов-партнеров Чернигова, чемпионат по фитнесу и боди-билдингу, DJ-парад и тому подобное.

Заместитель городского председателя заметила, что весной Чернигов является особенно романтичным городом.

«Девиз фестиваля "Romantik. Chernihiv Fest" – «Влюбись в Чернигове! Влюбись в Чернигов!», - сказала А.РОМАНОВА.

Она подчеркнула, что организаторы фестиваля надеются на яркое начало туристического сезона в Чернигове и внимание к городу со стороны туристов накануне Евро-2012.