У Новодворской в квартире висит портрет Бандеры

У Валерии Новодворской в московской квартире висит портрет Степана Бандеры. Об этом она пишет в своей статье для ZN.UA.

«В российской истории не было чередования предателя батьки Хмеля с патриотом гетманом Мазепой, не было такого оранжевого Майдана, который сегодня весь умещается в камере Юлии Тимошенко, и никогда бы не стал президентом Виктор Ющенко, — пишет В.Новодворская. - Если бы Ельцин, единственное счастье, выпавшее нам на долю за весь советский и постсоветский период, решил возрождать российскую историческую память, как Ющенко — украинскую, он бы снес Мавзолей, посшибал с Кремля красные звезды и развалил бы на кирпичики ленинские памятники. Впрочем, Янукович уже отменил ющенковское наследие по увековечиванию немеркнущей славы героев ОУН Степана Бандеры и Романа Шухевича. Если портрет Бандеры висит у меня, русской, над письменным столом в московской квартире, так чьи же портреты должны висеть в квартирах украинцев в Киеве?»

Впрочем, по ее словам, «Россия увешана портретами Путина и Медведева, а отнюдь не Толстого и Солженицына».