Шкляр в Киеве завершит презентацию «Чорного Ворона»
18:40, 22 июня 2011Курьёзы
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"Искренне-интимным" вечером
В четверг, 23 июня, в 18.00 в Доме художника на Львовской площади в Киеве состоится презентация романа «Чорний Ворон. Залишинець» лауреата Народной Шевченковской премии, писателя Василия ШКЛЯРА.
Как писатель сообщил УНИАН, презентацией романа в столице завершится всеукраинская презентация, которая прошла «очень успешно».
Как сообщил модератор творческого вечера, режиссер Сергей ПРОСКУРНЯ, дальше «путь «Чорного Ворона» проляжет в США, Канаду и Австралию. Поэтому прощальный вечер В.ШКЛЯРА в Киеве должен быть не только звучным, но и искренне-интимным».
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