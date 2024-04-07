По словам специалиста, нужно выбирать сыр с наименьшим содержанием насыщенных жиров и натрия.

Сертифицированный интервенционный кардиолог Ченг-Хан Чен назвал единственный вид сыра, который может быть полезным для здоровья сердца, пишет журнал Parade.

"Некоторые продукты, например, с высоким содержанием насыщенных жиров и натрия, могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. И наоборот, растительная диета с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием насыщенных жиров может быть полезна, - отметил он. - Это, безусловно, правда, что сыр может содержать тонны насыщенных жиров и натрия. Но есть и хорошие новости: сыр может быть частью диеты, полезной для сердца".

Исследование, опубликованное в 2022 году в журнале Nutrients, показало, что люди, которые употребляли сыр, имели меньший риск сердечных заболеваний. Однако, по словам доктора, есть предостережения относительно употребления сыра в рамках диеты. В частности, нужно выбирать сыр с наименьшим содержанием насыщенных жиров и натрия, кроме того, есть его нужно в умеренных количествах.

Видео дня

Кардиолог добавил, что один из лучших сыров, который можно добавить в рацион, - моцарелла:

"Это хороший источник белка и кальция, и он даже содержит пробиотики, которые полезны для здоровья кишечника и иммунитета. В свежей моцарелле меньше насыщенных жиров и натрия, чем в других сырах".

Избегать же, по его совету, нужно сильно обработанные и промышленные сыры.

Напомним, ранее УНИАН писал, что произойдет с телом, если перестать есть сахар.

Вас также могут заинтересовать новости: