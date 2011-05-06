Укрзализныця дает ветеранам бесплатные медицинские страховки

В этом году ко Дню Победы были награждены благодарностями и почетными грамотами от Государственной администрации железнодорожного транспорта около 200 ветеранов в коллективах железных дорог и около 20 - на предприятиях подчиненных «Укрзализныце». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, на сегодня в железнодорожной отрасли насчитывается более 235 тысяч ветеранов войны и труда, в том числе почти 46 тысяч участников боевых действий и участников Великой Отечественной войны. Накануне 66-й годовщины Победы их торжественно поздравляют на железных дорогах и предприятиях железнодорожной отрасли. Тех, кто по состоянию здоровья не сможет прийти лично, посетят дома представители профсоюзных комитетов и Ассоциации ветеранов. Также в рамках мероприятий по случаю 66-й годовщины Победы организованы встречи участников войны с молодыми специалистами и студентами учебных заведений железнодорожного направления.

Как отмечается в сообщении, внимание ветеранам уделяется круглый год. В частности, на протяжении 2010 года бесплатным медицинским страхованием было обеспечено более 70 тысяч ветеранов отрасли и инвалидов, 12 тысяч человек на льготных условиях получили бытовое топливо, 65 тысяч - материальную помощь. Также ветераны обеспечиваются средствами реабилитации и передвижения, путевками для отдыха и санаторно-курортного лечения.