У Папы Римского появился Facebook

Ватикан завел в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube официальные акаунты, посвященные Папе Римскому Иоанну Павлу II.

Запуск акаунтов приурочен к церемонии зачисления Иоанна Павла II к лику блаженных (беатификации), которая назначена на 1 мая. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать около двух с половиной миллионов людей.

После зачисления к лику блаженных тело покойного Папы Римского будет перепохоронено в базилике святого Петра рядом с известной скульптурой Микеланджело "оплакивание Христа" ("Пъета").

Видеоролики учетной записи giovannipaoloii в общей сложности посмотрели около тысячи человек. Страницу John Paul II на Facebook отметили кнопкой Like свыше полутора тысячи человек.

Иоанн Павел II возглавлял Римо-Католическую церковь в период с 1978 по 2005 годы. Он умер в апреле 2005-го после длительной болезни. Иоанна Павла II сменил на посту Папу Римского Бенедикта XVI.

ТСН