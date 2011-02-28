Четырех журналистов наградят бронзовыми перстнями

Четыре журналиста – победители І Всеукраинского журналистского конкурса «Парк Киевская Русь» – 2010» станут первыми в Украине обладателями копий уникальных княжеских перстней времен Киевской Руси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Парка Киевская Русь».

«Такие шестиугольные перстни с гербом археологи находили редко. Оригиналы именно этих перстней были найдены на раскопках в Чернигове. Их имели право носить только представители княжеского рода в Древней Руси довладимирской эпохи. Таких перстней в Украине ни у кого нет. В "Парке Киевская Русь" - эксклюзив», - сказал президент БО «Славянский фонд» Владимир ЯНЧЕНКО.

Перстни изготовил мастер - киевлянин Виктор КОВАЛЕВ. Материал работ - бронза. К двузубу, изображенного на перстни, добавлена надпись "Парк Киевская Русь".

Победителей конкурса объявят 3 марта в 12.00 в Киеве в Институте журналистики КНУ им. Т.Шевченко.

Участниками конкурса стали журналисты ведущих телеканалов, информационных агентств, печатных и электронных СМИ. В состав жюри вошли известные представители медиапространства Украины: Игорь ЛУБЧЕНКО (НСЖУ), Андрей КУЛИКОВ (ICTV), Наталия СИМОНИНА (ТЕТ), Александр ХАРЧЕНКО (УНИАН), Александр КЛИМЕНКО («Голос Украины») и др.

Конкурс инициирован благотворительной организацией «Славянский фонд» и Фондом развития журналистики им. А.Москаленко.

Партнерами конкурса стали: Фонд развития журналистики им. А.Москаленко (соорганизатор), Национальный союз журналистов Украины, Институт журналистики КНУ им. Тараса Шевченко, Портал журналистов Украины, Туристический пресс-клуб Украины, издательство «Наше время», издательство «Крион», Киевский клуб воздухоплавательного спорта «Пилот», компания «Nestle».