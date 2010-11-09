Вышли в свет мемуары Буша-младшего: от войны до пристрастия к алкоголю

Сегодня в Америке на прилавки книжных магазинов поступает книга экс-президента Джорджа Буша-младшего "Ключевые решения", рассказывающая о жизни и правлении политика.

На страницах мемуаров бывший глава государства вспоминает важнейшие моменты своего восьмилетнего пребывания в Белом Доме, включая теракты 11 сентября 2001 года и начало войны в Ираке.

Буш также пишет о том, как он справился с пристрастием к алкоголю.

В эксклюзивном интервью телекомпании NBC в понедельник Джордж Буш заявил, что одним из худших моментов на президентском посту для него было время, когда известный рэпер Канье Уэст сказал, что запоздалая реакция правительства на ураган "Катрина" обусловлена расистскими предубеждениями.

Радио Свобода