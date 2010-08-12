Августовский звездопад достигнет максимума в ночь на пятницу

Жители Земли смогут наблюдать до 100 падающих звезд в час. Все это благодаря удачному стечению обстоятельств, сопутствующему традиционному августовскому звездопаду - метеорному потоку Персеиды. Лучше всего поток метеоров будет видно вдали от городских объектов и инфраструктуры, где искусственное освещение не мешает наблюдению падающих звезд.

Эхо Москвы