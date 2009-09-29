Американец получил 18 месяцев тюрьмы за кражу хот-дога

Житель штата Массачусетс Антонио Джадд приговорен к 18 месяцам тюрьмы за кражу хот-дога. Такое решение, сообщает Лента.русо ссылкой на АР, вынес суд города Вустер.

По данным следствия, Джадд в августе 2009 года, угрожая "предметом, похожим на пистолет", отнял булку с сосиской у человека, отдыхавшего в городском парке. Отнятый хот-дог Джадд съел на месте преступления. Когда Джадда задержала полиция, его одежда была забрызгана горчицей из украденного хот-дога.

Рассматривая дело, суд учел тот факт, что Антонио Джадд ранее как минимум трижды приговаривался к различным тюремным срокам, в том числе, за нападение и вандализм.