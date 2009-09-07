Би-Би-Си обнаружила почти метровую крысу в Папуа-Новой Гвинее

Ученые в джунглях Папуа-Новой Гвинеи обнаружили гигантскую крысу длиной около 82 сантиметров, сообщается на сайте телерадиокомпании Би-Би-Си. По данным Би-Би-Си, группа исследователей собрала экспедицию для съемок документального фильма "Затерянная земля Вулкана" (Lost Land of the Volcano). Во время этой экспедиции ученые нашли в окрестностях кратера горы Босави различные редкие виды животных, в том числе ту огромную крысу. "Это одна из самых больших крыс в мире. И это действительно крыса, такая же, какую вы можете обнаружить в канализации в городе", - рассказал Кристофер Хельген (Kristofer Helgen), специалист по млекопитающим, который сопровождал экспедицию Би-Би-Си. По словам ученых, "неведома зверушка" крыса-гигант весит около 1,5 килограмма, ее тело покрыто густым мехом коричневого цвета с серебристым отливом, который, по их предположению, защищает животное от влаги и холода. Новому виду пока не придумали научного названия, однако исследователи полагают, что эти животные принадлежат к семейству мышиных (Mallomys).

РИА Новости