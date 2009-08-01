В Виннице священники проведут «Брейн-ринг»

Винницкая епархия УПЦ планирует в сентябре 2009 года провести интеллектуальную игру «Брейн-ринг» среди молодежи – прихожан храмов города.

Как сообщил УНИАН секретарь Винницкого епархиального управления УПЦ протодьякон Владислав ДЕМЧЕНКО, каждый священник в своем приходе должен организовать и подготовить свою команду из пяти человек.

Ожидается, что в сентябре 20 команд из 30 храмов сойдутся в «парном поединке». Православные будут соревноваться в знаниях по истории церкви, Библии и истории Украины.

В качестве призов участники получат духовную литературу, а команда победитель – поездку по святым местам.

«Это лишь одно из ряда мероприятий, которые проводятся в рамках объявленного Винницкой епархией «Года миссионерства и духовного просветительства». Всего в 2009 году с благословения архиепископа Винницкого и Могилев-Подольского СИМЕОНА планируется провести еще много мероприятий», - сказал В.ДЕМЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, прихожане Винницкой и Могилев-Подольской епархии УПЦ 14-16 июля провели сплав на катамаранах по реке Южный Буг.