Российских военных будут снабжать конфетами вместо сигарет

Минобороны России прекращает закупки сигарет для военнослужащих, сообщил в четверг начальник тыла Вооруженных сил РФ - замминистра обороны генерал-полковник Дмитрий Булгаков.

"В новом рационе питания военнослужащего нет сигарет. Мы прекращаем закупать сигареты для Вооруженных сил и заменяем их карамелью и сахаром", - заявил Булгаков.

"Естественно, если, например, солдат захочет курить, запретить мы ему не сможем, но теперь сигареты ему придется покупать в магазинах", - пояснил начальник тыла.

"Хочешь курить - кури, не хочешь - ешь конфеты", - добавил он.

РИА Новости