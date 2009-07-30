Российских военных будут снабжать конфетами вместо сигарет
13:57, 30 июля 2009Курьёзы
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Ноу-хау Минобороны РФ
Минобороны России прекращает закупки сигарет для военнослужащих, сообщил в четверг начальник тыла Вооруженных сил РФ - замминистра обороны генерал-полковник Дмитрий Булгаков.
"В новом рационе питания военнослужащего нет сигарет. Мы прекращаем закупать сигареты для Вооруженных сил и заменяем их карамелью и сахаром", - заявил Булгаков.
"Естественно, если, например, солдат захочет курить, запретить мы ему не сможем, но теперь сигареты ему придется покупать в магазинах", - пояснил начальник тыла.
"Хочешь курить - кури, не хочешь - ешь конфеты", - добавил он.
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