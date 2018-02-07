На Львовщине автобусную остановку поставили "спиной" к дороге и "лицом" к кладбищу (видео)

11:16, 07 февраля 2018
Курьёзы
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Местные уже смеются с инженеров. Но логическое объяснение такого разворота оказывается есть.

Как выяснилось, инженер-строитель Тарас Куйбида недавно побывал в Канаде и он перенял этот опыт стран мира, которые в целях безопасности устраивают остановки спиной к проезжей части.

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Теги: #остановка на Львовщине