На Львовщине автобусную остановку поставили "спиной" к дороге и "лицом" к кладбищу (видео)

Местные уже смеются с инженеров. Но логическое объяснение такого разворота оказывается есть.

В городе Золочев на Львовщине автобусную остановку развернули не к проезжей части, а на кладбище по другую сторону.

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Местные уже смеются с инженеров. Но логическое объяснение такого разворота оказывается есть.

Как выяснилось, инженер-строитель Тарас Куйбида недавно побывал в Канаде и он перенял этот опыт стран мира, которые в целях безопасности устраивают остановки спиной к проезжей части.