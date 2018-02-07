На Львовщине автобусную остановку поставили "спиной" к дороге и "лицом" к кладбищу (видео)
11:16, 07 февраля 2018Курьёзы
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Местные уже смеются с инженеров. Но логическое объяснение такого разворота оказывается есть.
В городе Золочев на Львовщине автобусную остановку развернули не к проезжей части, а на кладбище по другую сторону.
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Местные уже смеются с инженеров. Но логическое объяснение такого разворота оказывается есть.
Как выяснилось, инженер-строитель Тарас Куйбида недавно побывал в Канаде и он перенял этот опыт стран мира, которые в целях безопасности устраивают остановки спиной к проезжей части.
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