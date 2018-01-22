Десятки крыс оккупировали мусорный банк в центре Парижа (видео)

В центре столицы Франции Париже очевидцы сняли на камеру большое скопление крыс в мусорном баке.

Видео опубликовано на странице AlertesInfos в Twitter.

Читайте такжеКрысы воспользовались "сухим законом" в Индии: грызуны выпили тысячи литров изъятого алкоголя

На видео видно, как мужчина подходит к мусорному баку и заглядывает в середину, где десятки крыс, прыгая пытаются выкарабкаться наверх.

"Сцена была снята 9 декабря 2017 года на берегу Сены, между музеем Орсе и мостом Руаяль. По словам чиновника, ответственного за чистоту в Париже, ситуация не улучшается во время наводнения Сены", - говорится в сообщении к видео.

VIDÉO - La scène a été filmée le 9 décembre 2017 sur les berges de Seine, entre le musée d'orsay et le Pont Royal. Selon un agent de chargé d'la propreté de #Paris, interrogé par Le Parisien, la situation ne s'améliore pas pendant les crues de la Seine... pic.twitter.com/0oOezWlDqy — AlertesInfos (@AlertesInfos) January 22, 2018

Ранее УНИАН сообщал, что ученые Эдинбургского университета в Великобритании разработали способ, позволяющий уничтожить популяцию городских крыс посредством внедрения генномодифицированных особей.