Десятки крыс оккупировали мусорный банк в центре Парижа (видео)

21:58, 22 января 2018
Курьёзы
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Десятки крыс в центре Парижа пытались выкарабкаться из мусорного бака.

Иллюстрация / REUTERS

В центре столицы Франции Париже очевидцы сняли на камеру большое скопление крыс в мусорном баке.

Видео опубликовано на странице AlertesInfos в Twitter.

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На видео видно, как мужчина подходит к мусорному баку и заглядывает в середину, где десятки крыс, прыгая пытаются выкарабкаться наверх.

"Сцена была снята 9 декабря 2017 года на берегу Сены, между музеем Орсе и мостом Руаяль. По словам чиновника, ответственного за чистоту в Париже, ситуация не улучшается во время наводнения Сены", - говорится в сообщении к видео.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые Эдинбургского университета в Великобритании разработали способ, позволяющий уничтожить популяцию городских крыс посредством внедрения генномодифицированных особей.

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Теги: #городские крысы#крысы в Париже