Ученый предположил, что неандертальцев съели предки людей

Новую и оригинальную версию исчезновения на земле неандертальцев, которые считаются современной наукой тупиковой ветвью в процессе развития человека, предложил работающий во Франции антрополог Фернандо Роцци.

В статье, опубликованной в номере авторитетного научного издания «Журнал антропологических наук», он утверждает, что неандертальцев просто «съели». А сделали это обитавшие одновременно с ними предки нынешнего человека - кроманьонцы.

В мировой науке нет единого взгляда на причины исчезновения около 30 тыс лет назад неандертальцев, населявших территорию современной Европы. Предложенное Роцци объяснение сделано на основе изучения им недавно обнаруженного на юго-западе Франции фрагмента черепа неандертальца в пещере, которую населяли около 43 веков назад кроманьонцы.

Газета.ру