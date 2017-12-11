В Киеве появилась "золотая" маршрутка (фото)

На дорогах столицы появилось маршрутное такси золотого цвета. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Максим Турава, выложив соответствующее фото.

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В комментариях под фотографией пользователи начали шутить над надписью "Богдан", исправляя ее на "Бог дал". Также некоторые вспоминают и золотой батон беглого Виктора Януковича.

Ранее соцсети буквально взорвались из-за заявления в эфире российского ТБ о "расчете в транспорте Киева солью".