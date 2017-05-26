"Украинцы платят солью за проезд": соцсети взорвались из-за нового фейка в эфире росТВ (фото, видео)

Лидер мелитопольского Антимайдана Екатерина Уманец заявила в эфире российского ток-шоу, что украинцы доведены до такой нищеты, что "платят солью за проезд".

"Нищета. У нас люди солью рассчитываются в маршрутном такси", – утверждает она.

Также Уманец известна тем, что недавно зарегистрировала общественную организацию "Военно-исторический клуб "Бессмертный полк". Сейчас она живет в Москве.

Выдумка пропагандистки во время дискуссии с политологом Вадимом Карасевым в эфире росТВ уже стала мемом и породила шутки пользователей соцсетей:

Роднюля, привєт. Вчора на мене упав мішок солі. Ето ти? — Бабаханян Грач (@gus_sych) May 26, 2017