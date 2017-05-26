"Украинцы платят солью за проезд": соцсети взорвались из-за нового фейка в эфире росТВ (фото, видео)
Соцсети буквально взорвались из-за заявления в эфире российского ТБ о "расчете в транспорте Киева солью".
Лидер мелитопольского Антимайдана Екатерина Уманец заявила в эфире российского ток-шоу, что украинцы доведены до такой нищеты, что "платят солью за проезд".
"Нищета. У нас люди солью рассчитываются в маршрутном такси", – утверждает она.
Также Уманец известна тем, что недавно зарегистрировала общественную организацию "Военно-исторический клуб "Бессмертный полк". Сейчас она живет в Москве.
Выдумка пропагандистки во время дискуссии с политологом Вадимом Карасевым в эфире росТВ уже стала мемом и породила шутки пользователей соцсетей:
#Сіль#Хунта знаю де можна розжитися незадорого Сіллю;)— CezarLa (@CezarLaLv) May 25, 2017
Так выглядит хата коррупционера pic.twitter.com/HbKzGjJ0Rs— Svetlonosik❤️ (@svetlonosik) May 26, 2017
Украина 2017:Типичный мелитополец оплачивает услуги маршрутного такси солью.#зубожіння#криза#сіль#маршрутка#мелітопольpic.twitter.com/MNgWvUYYPA— Д\\\емилев FR€$H (@AzatlikUA) May 25, 2017
Роднюля, привєт. Вчора на мене упав мішок солі. Ето ти?— Бабаханян Грач (@gus_sych) May 26, 2017
#Сіль— CezarLa (@CezarLaLv) May 25, 2017
Продуктів два зоставили мені
Один це сіль
А другий снИгири
Як я малий збирався за село
Мішок тягнув доїхать де хотів
Скажите, а можно в метро рассчитаться солью?#соль#ПлатаЗаПроезд— Атипичный журналист (@jyrnalist) May 25, 2017
— Ей, тццц, Андрій, тобі вже відсипали? #сіль#сольpic.twitter.com/SyOGxBt1Uc— Svetlonosik❤️ (@svetlonosik) May 25, 2017