"Украинцы платят солью за проезд": соцсети взорвались из-за нового фейка в эфире росТВ (фото, видео)

12:46, 26 мая 2017
Курьёзы
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Соцсети буквально взорвались из-за заявления в эфире российского ТБ о "расчете в транспорте Киева солью".

Лидер мелитопольского Антимайдана Екатерина Уманец заявила в эфире российского ток-шоу, что украинцы доведены до такой нищеты, что "платят солью за проезд".

"Нищета. У нас люди солью рассчитываются в маршрутном такси", – утверждает она.

Также Уманец известна тем, что недавно зарегистрировала общественную организацию "Военно-исторический клуб "Бессмертный полк". Сейчас она живет в Москве.

Выдумка пропагандистки во время дискуссии с политологом Вадимом Карасевым в эфире росТВ уже стала мемом и породила шутки пользователей соцсетей:

 

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Теги: #соль за проезд#фейк в эфире росТВ