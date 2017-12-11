В киевском метро голый мужчина пытался угнать поезд (видео)

В киевском метрополитене на станции метро "Красный хутор", конечной на Сырецко-Печерской линии, разгуливал абсолютно голый мужчина. Ему удалось даже проникнуть в кабину машиниста, пишет "Сегодня".

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Видео инцидента выложил в сеть пользователь Максим Балашов. Мужчину средних лет, бродившего по вагону и по платформе полностью без одежды, пытались задержать сотрудники метро. Как пишет "В городе Киев", инцидент произошел на прошлой неделе.

Сообщается, что странного пассажира в итоге таки "обезвредили" и передали медикам в руки. Как ему удалось попасть на станцию в таком виде, пока не ясно.

Как сообщал УНИАН, крыса вызвала панику в вагоне нью-йоркского метро.