Крыса вызвала панику в вагоне нью-йоркского метро (видео)

Крыса вызвала панику в вагоне метро Нью-Йорка. Этот инцидент один из свидетелей снял на видео.

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"Мы видели, как люди прыгали и забирались на сиденья. Это была веселая поездка. Крысу действительно напугали эти ужасные крики", - рассказал UPI автор опубликованного на YouTube видео.

Крики людей перепугали крысу - она выскочила в открытую дверь на следующей станции метро.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Air India, летевший из Мумбаи в Лондон, вернулся в аэропорт вылета из-за сообщений о замеченной на борту крысе.