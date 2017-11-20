Крыса вызвала панику в вагоне нью-йоркского метро (видео)
14:27, 20 ноября 2017Курьёзы
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Пассажиры кричали, поджимали ноги и вскакивали на сидения, увидев грызуна.
Крыса вызвала панику в вагоне метро Нью-Йорка. Этот инцидент один из свидетелей снял на видео.
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"Мы видели, как люди прыгали и забирались на сиденья. Это была веселая поездка. Крысу действительно напугали эти ужасные крики", - рассказал UPI автор опубликованного на YouTube видео.
Крики людей перепугали крысу - она выскочила в открытую дверь на следующей станции метро.
Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Air India, летевший из Мумбаи в Лондон, вернулся в аэропорт вылета из-за сообщений о замеченной на борту крысе.
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