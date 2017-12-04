В Австралии прошел "дождь" из смертельно опасных пауков (фото)

Пользовательница развлекательного ресурса Reddit выложила фото подоконника, на котором лежали восемь мертвых пауков.

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"Когда ты живешь в штате Виктория, и первый день лета приносит дождь. И этих мертвых австралийских вдов на подоконник. Убедитесь, что ваши окна закрыты!" — подписала она снимок.

Как сообщал УНИАН, ранее в Австралии огромный паук "взял в заложники" женщину в ее авто.