В Австралии прошел "дождь" из смертельно опасных пауков (фото)

11:20, 04 декабря 2017
Курьёзы
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Пауки погибли после сильных дождей в Австралии.

Пользовательница развлекательного ресурса Reddit выложила фото подоконника, на котором лежали восемь мертвых пауков.

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"Когда ты живешь в штате Виктория, и первый день лета приносит дождь. И этих мертвых австралийских вдов на подоконник. Убедитесь, что ваши окна закрыты!" — подписала она снимок.

Как сообщал УНИАН, ранее в Австралии огромный паук "взял в заложники" женщину в ее авто.

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Теги: #сезон пауков#дождь в Австралии