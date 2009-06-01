Умерла последняя пассажирка "Титаника"

Последняя пассажирка "Титаника", затонувшего 97 лет назад в северной Атлантике, Миллвина Дин скончалась на 98-м году жизни в одном из домов престарелых английского графства Гэмпшир.

Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на друзей умершей.

На протяжении последних нескольких лет жизни М.Дин испытывала финансовые трудности и не могла каждый месяц оплачивать свое пребывание в доме престарелых в раз мере 3 тысяч фунтов стерлингов.

Для разрешения этой проблемы М.Дин была вынуждена даже распродавать памятные вещи, связанные с катастрофой.

В апреле этого года на аукционе в Великобритании была продана коллекция вещей М.Дин, главным лотом которой стала холщовая сумка с замком и кожаной отделкой, в которой семья Дин в 1912 году перевезла свои вещи из Нью-Йорка обратно в Великобританию после спасения с гибнущего корабля. Сумка была продана за 1,5 тысячи фунтов стерлингов молодому жителю Лондона, который тут же вернул ее владелице.

В созданный друзьями М.Дин фонд помощи пожилой женщине внесли пожертвования и создатели фильма "Титаник" - режиссер Джеймс КЭМЕРОН и актеры Кейт УИНСЛЕТ и Леонардо Ди КАПРИО.

Между тем, сама М.Дин ни разу не смотрела знаменитую киноверсию гибели лайнера и не была на месте, где он затонул. Она говорила, что для нее это связано со слишком большим стрессом и переживаниями.

Самая юная пассажирка на рейсе, М.Дин была двухмесячным ребенком, когда в ночь на 15 апреля 1912 года в Северной Атлантике затонул трансатлантический пассажирский лайнер "Титаник" после столкновения с айсбергом. Спастись удалось 706 из 2 тысяч 233 человек, находившихся на борту судна.

Девочка узнала о катастрофе лишь в возрасте восьми лет, когда мать рассказала ей о событиях той ночи. Тогда погиб отец Миллвины, Бертрам, а ее мать Джорджетта с двумя детьми сумели попасть в одну из спасательных шлюпок и позже были доставлены в США. Затем семейство вернулось в английский Саутгемптон, откуда "Титаник" начал свое путешествие.

Несмотря на то, что М.Дин практически ничего не помнила о катастрофе начала прошлого века, она говорила, что это происшествие кардинально изменило ее жизнь, потому что предполагалось, что семья Миллвины поселится в США и девочка вырастет именно там.

За свою долгую жизнь М.Дин объехала почти весь мир, встречаясь с людьми, выжившими после гибели "Титаника".