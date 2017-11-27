Кива в роли Махно решил поразить украинцев своим актерским талантом и "перевоспитать всех ватников" (видео)

Бывший советник министра внутренних дел, глава Социалистической партии Украины Илья Кива сыграл роль Нестора Махно в фильме по пьесе Дмитрия Корчинского «Посттравматическая рапсодия».

Видеотрансляцию с рассказом о фильме Кива опубликовал на своей странице в Facebook. По мнению главы СПУ, кино с его актерским дебютом должно перевоспитать все «ватное общество» в Украине.

Политик «приложит максимальные усилия и заставит силой всех граждан Украины любить страну».«Тем, кто не хотят этого делать, мы сразу им расскажем. Тех, кто не хочет второй раз этого сделать, мы заставим. Тех, кто не хочет третий раз любить свое государство, мы их убьем», - заявил Кива.