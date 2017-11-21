Руководство Фонда соцстрахования и Федерации профсоюзов Украины спасет только явка с повинной в полицию – Кива

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива призвал руководителей Фонда социального страхования и Федерации Профсоюзов Украины не тратить время на поиски защиты в коридорах власти, а прийти в органы Национальной полиции с явкой с повинной. Об этом политик написал на своей странице в Фейсбук.

"Прекратите бегать с конвертами в поисках покровительства и защиты среди представителей власти. Вас не спасёт ни Степан Кубив, ни Сергей Березенко и никакие другие народные депутаты. Идиоты!!! Я танк - они не смогут меня остановить, не тратьте впустую время и деньги! Единственное, что сегодня может вам помочь - это явка с повинной в органы Национальной полиции Украины.Пришло время отвечать за свои преступления", - заявил Кива.

Он также добавил, что ежедневно раскрывает факты новых преступлений, к которым причастны руководство ФПУ и ФСС. "Каждый день я нахожу все новые и новые факты преступлений руководства Федерации Профсоюзов Украины и Фонда социального страхования. Каждый факт я передаю для расследования в Национальную полицию.

"Сегодня директор Фонда социального страхования Евгений Баженков вместе со своим подельником в лице главы правления Владимиром Саенко осуществляют очередную аферу - инициируют передачу киевского стадиона "Спартак" для жилой застройки. Эта преступная схема уже согласована с председателем Федерации профсоюзов Украины Григорием Осовым", - написал Илья Кива.

Резюмируя, политик добавил: "Фактов воровства бюджетных денег, незаконной приватизации, противозаконных решений уже достаточно для получения тюремных сроков каждым кого я назвал!... Я доведу это дело до конца - вор окажется в тюрьме! Признание и раскаяние смягчает наказание в суде! P.S. Да хоть целы будете...".