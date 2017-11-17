Свободная касса: женщина пролезла через окно МакДрайв и вынесла гамбургеры и деньги (видео)

В США Макдональдс обнародовал видеозапись, на которой неизвестная женщина ограбила пустую кассу. Сначала она через окно сделала себе кофе.

На этом она не остановилась, залезла в помещение, забрала ящик с едой, игрушки и 1400 долларов. Передав добычу своему спутнику, женщина спокойно вылезла и уехала оттуда.

Как сообщал УНИАН, недавно шесть лондонских грабителей скрылись с места преступления на одном мопеде.