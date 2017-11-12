На фоне кризиса в Каталонии аптеки стали продавать меньше презервативов, больше успокоительного

На фоне политического кризиса в Каталонии психологи заявили о росте психических расстройств у жителей региона, а в аптеках покупают меньше презервативов, больше успокоительного.

Подобные наблюдения провели психологи второго по величине города Каталонии Таррагоны, сообщает Европейская правда со ссыокой на издание Diari de Tarragona.

Психологи рассказывают, что в последнее время к ним стали чаще обращаться с жалобами на эмоциональные расстройства, вспышки гнева, чувство страха, фрустрации.

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"Возможно, процессы вокруг независимости не главная причина этого, однако они затрагивают много сфер, которые и приводят к росту визитов к психологу. Люди думают, как изменения повлияют на них" - рассказывает Жауме Дескаррега, президент коллегии психологов Таррагоны.

Во многих аптеках Таррагоны можно услышать о росте спроса на успокоительное и снотворное. В то же время презервативов стали продавать меньше.

"Сложные ситуации могут влиять на либидо, и это разрушает отношения с близкими", - отмечает Жауме Дескаррега.