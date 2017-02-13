"Не укладывается в сознании осетин": во Владикавказе запретили "На 50 оттенков темнее"

Об этом «РИА Новости» рассказал представитель местного кинотеатра «Столичный».

«Картина четыре дня была в прокате, потом поступило официальное письмо о том, что фильм необходимо снять. Фильм показывают во всех регионах Северного Кавказа, даже в Моздоке, запретили только во Владикавказе», – рассказал представитель кинотеатра «Столичный».

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«Всё, друзья, прокат "На пятьдесят оттенков темнее" завершён в нашем кинотеатре, так как фильм "не укладывается в сознании осетинского народа и противоречит культуре многонациональной Осетии", а также в связи "с многочисленными обращениями граждан" (до просмотра фильма) в общественные организации», – сказано в сообщении кинотеатра в соцсети «Вконтакте».

Как сообщал УНИАН, год назад в Лос-Анджелесе фильм "50 оттенков серого" получил антипремию "Золотая малина" как один из худших фильмов 2015 года.