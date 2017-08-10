У Белого дома установили гигантского надувного цыпленка с прической Трампа (фото, видео)

07:39, 10 августа 2017
Курьёзы
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Надувного цыпленка использовали ранее участники демонстраций, выступавшие за обнародование налоговой декларации Трампа.

Высота цыпленка примерно 9 метров / Twitter Oliver Willis

У Белого дома установили фигуру надувного цыпленка высотой примерно девять метров с прической, как у президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал VICE News.

По информации американских СМИ, надувного цыпленка использовали ранее участники демонстраций, выступавшие за обнародование налоговой декларации Трампа. Идея установить цыпленка у Белого дома принадлежит режиссеру Тарану Сингху Бра.

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"Мы здесь, чтобы раскритиковать президента как слабого и неэффективного лидера… Он слишком боится опубликовать свою налоговую отчетность", - сказал режиссер. По его словам, теперь Трамп играет в "кто первый свернет" (playing chicken) с Северной Кореей".

Самого Трампа сейчас в резиденции нет, так как он проводит отпуск в личном гольф-клубе в Нью-Джерси.

Отметим, что отношения США и КНДР сейчас находятся на стадии серьезного обострения. КНДР рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам.

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Теги: #цыпленок с прической Трампа#цыпленок у Белого дома