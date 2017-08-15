В Киеве активистка Femen пришла на допрос в набедренной повязке и с копьем (фото, видео)

Активистка Femen Анжелина Диаш, которая 21 июля оголила грудь во время встречи президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко на Банковой, с копьем в руках явилась на допрос в Печерское управление полиции, одевшись при этом в наряд аборигенов. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

"Это для меня уже второе уголовное дело. Первое было по статье хулиганство в Беларуси против диктаторского режима", - отметила активистка.

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По словам организатора движения Femen в Украине Анны Гуцол, таким образом активисты высказывают протест властям.

"Это одеяние племени Украинские людоеды. Потому что Украина, в которой людей судят за мирный протест - это варварская страна", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, после переговоров президента Украины Петра Порошенко с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Администрации президента девушка пыталась устроить провокацию, выкрикивая слова "Живе Білорусь", а также показала обнаженную грудь.