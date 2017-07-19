"Храп-версия": женщина превратила храп своего мужа на кавер главного хита лета (видео)

В Перу женщина в течение 4 лет записывала на видео храп своего мужа и его способность засыпать везде. Ее племянник смонтировал записи, которые она превратила в кавер популярной испанской песни Луиса Фонси Despacito, которая стала хитом лета.

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Сингл Despacito стал самой популярной песней во всех стриминговых сервисах: композицию за шесть месяцев после релиза прослушали 4,6 миллиарда раз.

На видео видно, что мужчина засыпает в машине, на природе, во время ужина и чтения.

Как сообщал УНИАН, норвежский 8-летний принц на церемонии празднования 80-летия короля насмешил публику танцами и жестами.