"Храп-версия": женщина превратила храп своего мужа на кавер главного хита лета (видео)
15:37, 19 июля 2017Курьёзы
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"Храп-версия" была объединена с популярной испанской песней, она набирает популярность в Сети.
Храп мужа преобразован в ремикс известного хита / Скриншот
В Перу женщина в течение 4 лет записывала на видео храп своего мужа и его способность засыпать везде. Ее племянник смонтировал записи, которые она превратила в кавер популярной испанской песни Луиса Фонси Despacito, которая стала хитом лета.
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Сингл Despacito стал самой популярной песней во всех стриминговых сервисах: композицию за шесть месяцев после релиза прослушали 4,6 миллиарда раз.
На видео видно, что мужчина засыпает в машине, на природе, во время ужина и чтения.
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