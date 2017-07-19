Порошенко в Грузии выступил на фоне баннера с ошибкой в названии Украины

Президент Украины Петр Порошенко во время своего официального визита в Грузию выступал на бизнес-форуме в Тбилиси на фоне баннера с ошибкой в названии Украины. На плакате название "Україна" написали как "Укараїна". Фото опубликовал на странице в Facebook журналист Олег-Сандро Панфилов.

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Надпись выглядела таким образом: "Грузия - Укараїна. Бизнес форум". При этом на официальном сайте президента размещены фото, снятые с такого ракурса, что эту надпись не видно.

Как сообщал УНИАН, Порошенко договорился с президентом Грузии об углублении ЗСТ. Президенты договорились об активизации экономического партнерства, устранении всех барьеров, координации тарифов, в том числе на железнодорожные, паромные перевозки, углублении зоны свободной торговли.