"Ты обо мне тоже подумал": Путин похвастался перед мальчиком-изобретателем (видео)

Президент России Владимир Путин во время промышленной выставки подошел к мальчику, который придумал робота для спуска под воду.

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Видео разговора президента РФ с ребенком выложил на своей странице в Twitter прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

"А ты знаешь, что я тоже спускался? Получается, ты обо мне тоже подумал", - сказал глава РФ мальчику.

Мальчик придумал робота для спуска под воду.

Путин: А ты знаешь, что я тоже спускался? Получается, ты обо мне тоже подумал pic.twitter.com/BFldnJIs5g — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 10, 2017

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Путин на церемонии вручения премий Русского географического общества (РГО) пошутил по поводу протяженности границ России. Президент России спросил мальчика, где заканчивается граница России. Тот ответил ему, что граница РФ "заканчивается через Берингов пролив с США".

На это Путин ответил, что "граница России нигде не заканчивается".