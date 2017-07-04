"Привыкли не свое брать": Луценко и Довгий не поделили воду на заседании комитета (видео)
15:17, 04 июля 2017Курьёзы
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Довгий взял бутылку воды со стола Луценко, генпрокурору это не понравилось.
Генпрокурор Юрий Луценко и нардеп Олесь Довгий поспорили из-за воды на столе во время заседания регламентного комитета Рады.
Во время выступления Довгий взял бутылку воды со стола, на что Луценко тут же отреагировал, заявив, что именно эта вода - его.
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"Вы привыкли не свое брать, это моя вода, поставьте... У вас привычка: тянуть, что нравится", - сказал Луценко, обращаясь к Довгому.
Ранее народный депутат Олесь Довгий обратился к членам регламентного комитета Верховной Рады с просьбой снять с него депутатскую неприкосновенность.
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