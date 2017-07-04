Нардеп Довгий попросил регламентный комитет снять с него неприкосновенность

Народный депутат Олесь Довгий обратился к членам регламентного комитета Верховной Рады с просьбой снять с него депутатскую неприкосновенность. Об этом он заявил сегодня во время заседания комитета, на котором рассматривается представление генерального прокурора о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности.

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«Как ответственный и последовательный политик я обращаюсь к коллегам по парламенту с просьбой поддержать снятие с меня депутатской неприкосновенности, несмотря на очевидный личный мотив и применение выборочного правосудия. Снятие неприкосновенности - это единственный путь к тому, чтобы доказать свою правоту в суде, поставить точку в этом деле раз и навсегда, перевернув страницу 10-летней давности, а также иметь право смотреть честно в глаза народу Украины и избирателям, которые меня поддержали и поддерживают сегодня», - заявил Олесь Довгий.

Народный депутат также отметил, что «позиция любого политика, который голосовал за снятие депутатской неприкосновенности, а также имел указанный пункт в своей предвыборной программе, должна быть последовательной».