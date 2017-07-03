В Швеции лось-проказник бросился вдогонку за гольфистом (видео)

В Швеции во время игры в гольф, на поле вышел лось и бросился вдогонку за одним из игроков. Соответствующее видео опубликовал юзер Тони Сван (Tony Swahn) на своей странице в Facebook.

На видео можно заметить, что сначала животное заинтересовала сумка с клюшками, а затем игрок в гольф, который в это время пытался спрятаться.

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Лось попытался подойти к мужчине, однако последний несколько раз обошел дерево и бросился бежать на другую сторону поля.

За игроком побежал и лось и почти догнал спортсмена, однако в последний момент свернул в сторону леса.

Как сообщал УНИАН ранее, в столице на Оболони заметили раненого лося.

"Внимание всем жителям Оболони (Приречная, Набережная)! Районом бегает раненый лось", - говорилось в сообщении. По словам киевлянина Евгения Козловского, который встретил лося во время утренней пробежки, у животного была сильно повреждена нога.