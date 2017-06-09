Туристка из Бразилии непринужденно поговорила с болгарином, который оказался президентом (видео)
16:47, 09 июня 2017Курьёзы
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Президент Болгарии Румен Радев прилетел в село Странджа, чтобы посмотреть древний языческий ритуал - танцы на углях.
Туристка из Бразилии непринужденно поговорила с президентом Болгарии / фото скрин видео
Туристка из Бразилии в болгарском селе непринужденно заговорила с "важным" мужчиной и сфотографировалась с ним. Как оказалось, это был президент Болгарии Румен Радев, пишет Новое время.
Президент прилетел в село Странджа, чтобы посмотреть древний языческий ритуал - танцы на углях. Во время прогулки к нему подошла девушка и на глазах у его жены сфотографировалась с ним.
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Девушка спросила, почему он такой важный, на что Радев ответил: "Нет, я не такой уж важный. Такой же, как любой болгарин здесь".
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