Туристка из Бразилии непринужденно поговорила с болгарином, который оказался президентом (видео)

16:47, 09 июня 2017
Курьёзы
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Президент Болгарии Румен Радев прилетел в село Странджа, чтобы посмотреть древний языческий ритуал - танцы на углях.

Туристка из Бразилии непринужденно поговорила с президентом Болгарии / фото скрин видео

Туристка из Бразилии в болгарском селе непринужденно заговорила с "важным" мужчиной и сфотографировалась с ним. Как оказалось, это был президент Болгарии Румен Радев, пишет Новое время.

Президент прилетел в село Странджа, чтобы посмотреть древний языческий ритуал - танцы на углях. Во время прогулки к нему подошла девушка и на глазах у его жены сфотографировалась с ним. 

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Девушка спросила, почему он такой важный, на что Радев ответил: "Нет, я не такой уж важный. Такой же, как любой болгарин здесь".

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Теги: #президент Болгарии Румен Радев