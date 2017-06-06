"Новый король аквапарка": на Ямайке подросток нарушил все законы физики, скользя по воде (видео)
Пользователь Twitter Морган Эвик опубликовал ролик, в котором заснял спуск подростка с водной горки и его скольжение по воде.
Slidin' (literally) in the DM's like..... pic.twitter.com/1XGXS1PZ1C— Morgan Evick (@MorganEvick) June 4, 2017
Сообщается, что короткий ролик был снят на Ямайке. На кадрах видно, как парень скользит по воде и выходит из бассейна, не погружаясь в воду. После этого он поправляет футболку и аплодирует сам себе, передает TJournal.
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Пользователи соцсетей назвали юношу "новым королём аквапарка", сравнили его с Иисусом и безуспешно пытались выяснить, как он провернул подобный трюк.
Ролик о подростке, съехавшем с водной горки и нарушившем все законы физики, уже стал вирусным.
Как сообщал УНИАН, ранее в Зимбабве крокодилы съели пастора, который пытался скопировать библейскую историю и пройтись по воде.