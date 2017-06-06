"Новый король аквапарка": на Ямайке подросток нарушил все законы физики, скользя по воде (видео)

Сообщается, что короткий ролик был снят на Ямайке. На кадрах видно, как парень скользит по воде и выходит из бассейна, не погружаясь в воду. После этого он поправляет футболку и аплодирует сам себе, передает TJournal.

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Пользователи соцсетей назвали юношу "новым королём аквапарка", сравнили его с Иисусом и безуспешно пытались выяснить, как он провернул подобный трюк.

Ролик о подростке, съехавшем с водной горки и нарушившем все законы физики, уже стал вирусным.

Как сообщал УНИАН, ранее в Зимбабве крокодилы съели пастора, который пытался скопировать библейскую историю и пройтись по воде.