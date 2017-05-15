В Зимбабве крокодилы съели пастора, который пытался ходить по воде: остались сандалии и плавки

В Зимбабве крокодилы съели пастора, который пытался скопировать библейскую историю и пройтись по воде. Об этом пишет нигерийское издание The Daily Post.

Читайте такжеЭкстремал прыгнул на батут с тысячей мышеловок (видео)

Продемонстрировать, как Иисус ходил по воде, пастор церкви Последних Дней Джонатан Мтетва решил 13 мая. Для эксперимента он выбрал реку, известную среди местных как крокодиловая.

Пастор отошел от берега на 30 метров и собирался подняться над водой, но тут из ниоткуда появились три крокодила. Они разорвали священнослужителя за несколько минут, его не успели спасти. От пастора остались только сандалии и плавки.

В церкви недоумевают, как такая трагедия могла случиться, ведь пастор молился и постился всю предшествующую неделю.