В Казахстане нашли связь между революцией в Украине и метадоном (видео)

Депутат парламента Казахстана Меруерт Казбекова предложила запретить в Казахстане препарат метадон, которым лечат наркозависимых, сообщает Радио Свобода.

Причиной она назвала "опыт Украины". По ее словам, за два года до "Оранжевой революции" украинцев якобы подсадили на метадон.

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"За два дня до начала "беспорядков" этот метадон не был завезен, и поэтому на площади выходили в основном наркозависимые, которые были управляемые и там эту дозу давали", - рассказала представитель парламента Казахстана.

"Одинь день задержки поставки метадона, возможны последствия - беспорядки в стране", - говорит Казбекова.