Береза - Шуфричу: езжайте в Москву, смотрите ВКонтакте! Берите те ленточки "георгиевские", засуньте себе в д**у (видео)

Заместитель председателя фракции "Народный фронт" Юрий Береза дал депутату от "Оппозиционного блока" Нестору Шуфричу совет относительно того, что он теперь может делать с "георгиевской" лентой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.

Во время своего выступления с трибуны Шуфрич, в частности, критиковал нынешнюю власть. "Скажите, пожалуйста, с теми решениями, которые мы вчера принимали по "георгиевской" ленте, относительно блокировки популярных интернет-ресурсов, мы разве сможем достичь мира? Это путь к миру? Нет, это путь к противостоянию", - сказал он.

В свою очередь Береза, который вышел на трибуну после Шуфрича, обращаясь к депутатам, отметил, что "только что мы прослушали художественный свист агента ФСБ Нестора Кутузова".

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"Послушайте, пятая колонна, собирайте вещи, езжайте к холере, езжайте в Москву, смотрите "ВКонтакте"! Берите те ленточки "георгиевские", засуньте себе в д**у, подожгите и прыгните с девятого этажа. У вас коллеги это уже делали", - сказал депутат.

Береза добавил, что "вы как раз и есть эти дешевые клоуны, которые позвали на свою родную землю, на свою Родину войну, вы позвали российские войска".

"Благодаря вам был отторгнут Крым, благодаря вам сейчас издеваются с крымских татар, а вы на этих костях танцуете", - отметил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Верховная Рада приняла закон о запрете "георгиевской" ленты и введении админответственности за ее использование.