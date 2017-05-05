Одиозный российский гееборец Милонов хочет приравнять к экстремизму критику священнослужителей

В России депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что хочет внести поправки в Уголовный кодекс и приравнять критику и публичные оскорбления глав традиционных российских религиозных течений к экстремизму и посягательству на конституционный строй государства, пишут «РИА Новости».

"Публичное оскорбление или клевета на священника, раввина, ламу или муллу - это оскорбление целой религии, а не блага секулярного общества. Мы должны защитить гражданский мир внутри нашей страны ради будущих поколений", - сказал Милонов.

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Он считает, что целые народы, которые населяют Российскую Федерацию, опираются, прежде всего, на религиозную общность, а уже потом на национальную принадлежность.

Как сообщал УНИАН ранее, депутат Госдумы Виталий Милонов принял участие в первомайском шествии в Санкт-Петербурге.

«В какой-то момент Милонов решил войти в середину колонны и попытаться донести присутствующим свои взгляды на однополую любовь», — писали СМИ.

Однако законодателю, который известен как ярый противник людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, не удалось это сделать. Под крики «Милонов — позор Петербурга» возникла драка. Полицейские оперативно защитили парламентария, который ранее был депутатом петербургского законодательного собрания.